Объём товарно-материальных запасов компаний США в ноябре сократился на 0.1%

Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в ноябре сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.6% в октябре.

Объём продаж товарно-материальных запасов в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 0.3% с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.1% в октябре (пересмотрено с +0.3%).

Соотношение запасов к продажам в ноябре составило 1.35, как и месяцем ранее.