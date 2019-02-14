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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 февраля 2019 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
вчера 18:06

Объём товарно-материальных запасов компаний США в ноябре сократился на 0.1%

Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в ноябре сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.6% в октябре.

Объём продаж товарно-материальных запасов в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 0.3% с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.1% в октябре (пересмотрено с +0.3%).

Соотношение запасов к продажам в ноябре составило 1.35, как и месяцем ранее.

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