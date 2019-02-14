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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 февраля 2019 г.АСВ и "Мираторг" подписали соглашение о сотрудн...
вчера 10:22

АСВ и "Мираторг" подписали соглашение о сотрудничестве

Москва, 14 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов и агропромышленный холдинг "Мираторг" в рамках Российского инвестиционного форума заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор АСВ Юрий Исаев и президент АПХ "Мираторг" Виктор Линник. Об этом сообщает пресс-служба АСВ.

Предметом соглашения является установление двусторонних партнерских отношений и развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества сторон в вопросах вовлечения в экономический оборот сельскохозяйственных активов, принадлежащих кредитным организациям, негосударственным пенсионным фондам, страховым организациям, в которых Агентство осуществляет полномочия конкурсного управляющего (ликвидатора).

Основным направлением сотрудничества сторон является информационный обмен при продаже сельскохозяйственных активов, принадлежащих ликвидируемым финансовым организациям, находящимся под управлением агентства, а также признанным несостоятельными (банкротами) должникам таких ликвидируемых финансовых организаций, в отношении которых ликвидируемая финансовая организация является основным или залоговым кредитором.

В целях реализации соглашения стороны договорились о том, что будут обмениваться информацией по относящимся к теме соглашения вопросам, а также проводить консультации, совместные встречи и другие мероприятия на уровне уполномоченных представителей.

"Сотрудничество с АПХ "Мираторг" поможет АСВ в выполнении главной задачи – формировании в максимально возможном объеме конкурсной массы ликвидируемых финансовых организаций за счет эффективной продажи их имущества. Это очень важно, поскольку полученные средства являются источником для расчетов с кредиторами. Сегодня средний процент удовлетворения требований кредиторов составляет 41.5%, а в начале деятельности агентства он был чуть более 4%. Одной из категорий банковских активов, реализуемых агентством, является недвижимость, включая земли сельскохозяйственного назначения. Под управлением АСВ находится земельный фонд общей площадью более 7 тыс. га. Сейчас в продаже имеются сельхозучастки в Тверской, Псковской, Московской и Свердловской областях. Для покупателей сотрудничество с Агентством открывает массу преимуществ: удобство приобретения активов, покупка с дисконтом, а главное – возможность выгодно инвестировать средства", - отметил генеральный директор АСВ Юрий Исаев.

"У "Мираторга" уже имеется положительный опыт взаимодействия с АСВ: на торгах агентства мы в 2017 году приобрели земли сельхозназначения в Калужской области, на которых сейчас реализуется часть проекта мясного скотоводства. Планируем также приобрести у агентства земли в Смоленской области - они будут включены в севооборот в рамках реализации стратегии развития компании. Совместная работа "Мираторга" и АСВ окажет мультипликативное влияние на экономику – будет способствовать пополнению местных бюджетов за счет налогов, росту занятости на селе, улучшению качества жизни", - добавил президент АПХ "Мираторг" Виктор Линник.

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