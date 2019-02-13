Гендиректор "Крымских морских портов" Алексей Волков переходит на работу в минтранс региона

Москва, 13 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Гендиректор госпредприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков переходит на работу в министерство транспорта Крыма. Об этом сообщает ТАСС.

"С сегодняшнего дня я уволен по соглашению сторон. Это планируемое увольнение, не спонтанное. Я перехожу на работу в министерство транспорта Крыма, на какую должность, пока рано говорить", - сказал Волков агентству.

На посту Волкова сменит Сергей Квасов, ранее работавший в "Росморпорте".

"ТАСС пока не располагает комментарием министерства транспорта республики", - говорится в сообщении агентства.

Напомним, что "Крымские морские порты" осуществляет организацию судоходства в морских портах республики Крым и на подходах к ним. Основными направлениями деятельности предприятия является предоставление услуг перевозки пассажиров и грузов морским транспортом, а так же с обслуживанием морского и речного транспорта. Также к деятельности предприятия относится оказание услуг по перевалке и хранению грузов, осуществление всех видов погрузо-разгрузочных работ в портах. Предприятие осуществляет лоцманскую проводку судов и оказывает услуги системы управления движения судов в акваториях и на подходных каналах морских портов и терминалов Республики Крым. Обеспечивает транспортную безопасность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.