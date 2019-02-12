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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 февраля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 13 февраля

Москва, 12 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Индекс потребительского доверия в Австралии за февраль;

02:50 мск Индекс цен производителей Японии за январь;

03:30 мск Выступление президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж;

04:00 мск Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

04:00 мск Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

04:00 мск Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;

12:30 мск Индекс цен производителей Великобритании на входе за январь;

12:30 мск Индекс цен производителей Великобритании на выходе за январь;

12:30 мск Индекс потребительских цен в Великобритании за январь;

12:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за январь;

12:30 мск Индекс розничных цен в Великобритании за январь;

12:30 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за январь;

13:00 мск Торговый баланс Канады за декабрь;

13:00 мск Объём промышленного производства в еврозоне за декабрь;

13:00 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

16:30 мск Расходы на строительство в США за декабрь;

16:30 мск Торговый баланс США за декабрь;

16:30 мск Базовый индекс потребительских цен в США за январь;

16:30 мск Индекс потребительских цен в США за январь;

16:30 мск Продажи новых домов в США за декабрь;

18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

22:00 мск Отчёт об исполнении федерального бюджета США за январь;

N/A мск Объём нового кредитования в Китае за январь;

N/A мск ДДенежная масса М2 в Китае за январь;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за январь;

N/A мск Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за IV квартал.

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