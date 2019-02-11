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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 февраля 2019 г."Сбербанк" признан лучшим розничным банком по в...
11.02.2019 11:35

"Сбербанк" признан лучшим розничным банком по версии Retail Finance Awards

Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 11 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" признан лучшим розничным банком 2018 года по версии журнала The Retail Finance. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Сбербанк стал лауреатом ХII ежегодной премии Retail Finance Awards в номинациях "Лучший розничный банк", "Лучший социальный проект" и "Лучший социальный проект по мнению читателей журнала The Retail Finance" в 2018 году.

"Мы гордимся тем, что услугами "Сбербанка" ежедневно пользуются десятки миллионов людей, а результаты нашей работы в очередной раз получили главную награду Retail Finance Awards. Основной приоритет и ценность "Сбербанка" — наши довольные клиенты, для которых мы создаем лучшие финансовые и банковские сервисы в России. В 2018 году Сбербанк продолжил развивать традиционные и цифровые продукты, делая банкинг еще удобнее и доступнее, непрерывно совершенствуя качество сервиса и предлагая своим клиентам новые возможности для самообслуживания в цифровой среде", - отметила Светлана Кирсанова, заместитель председателя правления "Сбербанка", руководитель блока "Розничный бизнес"

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