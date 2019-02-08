Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 11 февраля

Москва, 8 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

10:30 мск Индекс потребительских цен в Швейцарии за январь;

12:30 мск Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за декабрь;

12:30 мск Объём промышленного производства в Великобритании за декабрь;

12:30 мск ВВП Великобритании за IV квартал, предварительно;

12:30 мск Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за декабрь;

12:30 мск Объем производства в строительном секторе Великобритании за декабрь;

12:30 мск Товарный торговый баланс Великобритании за декабрь;

12:30 мск ВВП Великобритании за декабрь;

N/А мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за январь;

N/A мск Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за IV квартал.