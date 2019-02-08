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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 февраля 2019 г.Правительство выделило более 70 млрд руб на стр...
сегодня 11:07

Правительство выделило более 70 млрд руб на строительство объектов здравоохранения в регионах

Москва, 8 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 70.71 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию 53 объектов здравоохранения в 45 субъектах РФ в 2019-2021 годах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Денежные средства будут направлены в том числе на объекты, строительство и реконструкция которых предусмотрены в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта "Здравоохранение".

Софинансирование этих объектов из федерального бюджета начнётся с 2020 года. В соответствии с федеральным проектом к концу 2024 года будет построено или реконструировано 40 детских больниц и отделений, 95% детских поликлиник и детских поликлинических отделений и медицинских организаций реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей.

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