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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 февраля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 8 февраля

Москва, 7 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Расходы домохозяйств Японии за декабрь;

02:50 мск Платёжный баланс Японии за декабрь;

02:50 мск Объём банковского кредитования в Японии за январь;

03:00 мск Средняя заработная плата в Японии за декабрь;

03:30 мск Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;

03:30 мск Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;

08:00 мск Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за январь;

09:45 мск Уровень безработицы в Швейцарии за январь;

10:00 мск Торговый баланс Германии за декабрь;

10:45 мск Объём промышленного производства во Франции за декабрь;

10:45 мск Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за IV квартал, предварительно;

12:00 мск Объём промышленного производства в Италии за январь;

13:00 мск Решение Банка России по ключевой ставке;

16:15 мск Число закладок новых домов в Канаде за январь;

16:30 мск Уровень занятости в Канаде за январь;

16:30 мск Уровень безработицы в Канаде за январь.

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