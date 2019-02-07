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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 февраля 2019 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
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АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Еврокапитал-Альянс"
Эмитенты:   Россельхозбанк

Москва, 7 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации ООО КБ "Еврокапитал-Альянс" (Ярославская область, г. Переславль-Залесский). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через АО "Россельхозбанк", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении "Еврокапитал-Альянс" ликвидационных процедур.

При этом АО "Россельхозбанк" на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату страхового возмещения вкладчикам банка в течение не менее 6 месяцев.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 8 февраля 2019 года в газете "Комсомольская правда - Ярославль".

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