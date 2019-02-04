Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 5 февраля

Москва, 4 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:01 мск Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за январь;

03:30 мск Розничные продажи в Австралии за декабрь;

03:30 мск Торговый баланс Австралии за декабрь;

06:30 мск Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск Заявление Резервного Банка Австралии;

06:35 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

11:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за январь;

11:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за январь;

11:50 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за январь, финал;

11:55 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за январь, финал;

12:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за январь, финал;

12:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за январь;

13:00 мск Розничные продажи в еврозоне за декабрь;

17:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за январь, финал;

18:00 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за январь.