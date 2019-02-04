Курс доллара 65.5859   Курс евро 75.0565  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости4 февраля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 5 февраля

Москва, 4 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:01 мск Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за январь;

03:30 мск Розничные продажи в Австралии за декабрь;

03:30 мск Торговый баланс Австралии за декабрь;

06:30 мск Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск Заявление Резервного Банка Австралии;

06:35 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

11:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за январь;

11:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за январь;

11:50 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за январь, финал;

11:55 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за январь, финал;

12:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за январь, финал;

12:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за январь;

13:00 мск Розничные продажи в еврозоне за декабрь;

17:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за январь, финал;

18:00 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за январь.

Другие новости

вчера
22:48
ОБЗОР – Рубль вечером слегка снижается к доллару и подрастает к евро на нейтральном фоне
вчера
22:14
Президиум правкомиссии одобрил 25 суперсервисов в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика"
вчера
20:51
Министр энергетики Венесуэлы сообщил о саботаже на электростанциях в двух штатах
вчера
19:06
Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу земель на Украине до 2020 года
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 5 февраля
вчера
18:27
Законопроект о крабовых аукционах представят на общественное обсуждение - Росрыболовство
вчера
18:08
Объём производственных заказов в США в ноябре снизился на 0.6%
вчера
18:03
Schlumberger отозвала ходатайство на покупку доли в EDC - ФАС РФ
вчера
17:30
Минтранс РФ не против старых автобусов на дорогах, если они проходят техосмотр
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»