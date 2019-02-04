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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 февраля 2019 г.Правительство утвердило концепцию повышения эфф...
сегодня 10:09

Правительство утвердило концепцию повышения эффективности бюджетных расходов

Москва, 4 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением утверждена Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах. Актуальность разработки и реализации системы предлагаемых концепцией мер обусловлена необходимостью достижения целей, определенных в документах стратегического планирования", - говорится в документе.

Концепция содержит 12 разделов. Предусматриваются действия по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; внедрению в систему управления государственными финансами обзоров бюджетных расходов как основы повышения их эффективности; совершенствованию системы государственных программ и внедрению принципов проектного управления; улучшению системы управления налоговыми расходами; внедрению эффективных процедур планирования и современных технологий исполнения бюджета; совершенствованию системы закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд; повышению эффективности и качества оказания государственных услуг в социальной сфере; развитию межбюджетных отношений; совершенствованию форм и методов государственного управления; совершенствованию механизмов управления федеральным имуществом.

В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов планируется внедрение в систему управления государственными финансами обзоров бюджетных расходов. При этом под обзорами бюджетных расходов понимается систематический анализ базовых (постоянных) расходов бюджета, направленный на определение и сравнение различных вариантов экономии бюджетных средств, выбор и реализацию наиболее приемлемого из них.

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