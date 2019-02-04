АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Еврокапитал-Альянс"

Москва, 4 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ООО КБ "Еврокапитал-Альянс" (Ярославская область, г. Переславль-Залесский). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

АО "Россельхозбанк" будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся с 7 февраля 2019 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 6 февраля 2019 года на сайте АСВ, а также 8 февраля 2019 года в газете "Комсомольская правда - Ярославль".