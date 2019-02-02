Курс доллара 65.6601   Курс евро 75.1480  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости4 февраля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 4 февраля

Москва, 4 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Денежная база в Японии за январь;

03:30 мск Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за декабрь;

11:00 мск Изменение числа безработных в Испании за январь;

12:30 мск Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за январь;

12:30 мск Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за февраль;

13:00 мск Индекс потребительских цен в Италии за январь, предварительно;

13:00 мск Индекс цен производителей еврозоны за декабрь;

18:00 мск Объём фабричных заказов в США за ноябрь;

18:00 мск Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС.

Другие новости

сегодня
10:38
Петербургский "Метрострой" направил субподрядчикам деньги на погашение долгов по зарплате
сегодня
10:09
Правительство утвердило концепцию повышения эффективности бюджетных расходов
сегодня
09:55
АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Еврокапитал-Альянс"
сегодня
09:48
ПРОГНОЗ - Рынок акций РФ подрастет, рубль мало изменится на нейтральном внешнем фоне
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 4 февраля
сегодня
08:51
Медведев поручил представить предложения по применению «регуляторной гильотины»
сегодня
08:02
ПОВТОР - Минфин РФ предлагает оценивать страхование жилья от ЧС с помощью соцопросов
сегодня
00:02
Набсовет ВЭБа рассмотрит участие банка в реализации инвестпроектов в промышленности
02.02.2019
15:52
Нефтедобыча РФ в январе снизилась на 42 тыс баррелей в сутки от октября 2018 г - агентство
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»