Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 4 февраля

Москва, 4 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Денежная база в Японии за январь;

03:30 мск Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за декабрь;

11:00 мск Изменение числа безработных в Испании за январь;

12:30 мск Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за январь;

12:30 мск Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за февраль;

13:00 мск Индекс потребительских цен в Италии за январь, предварительно;

13:00 мск Индекс цен производителей еврозоны за декабрь;

18:00 мск Объём фабричных заказов в США за ноябрь;

18:00 мск Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС.