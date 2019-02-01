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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 февраля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 4 февраля

Москва, 1 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Денежная база в Японии за январь;

03:30 мск Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за декабрь;

11:00 мск Изменение числа безработных в Испании за январь;

12:30 мск Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за январь;

12:30 мск Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за февраль;

13:00 мск Индекс потребительских цен в Италии за январь, предварительно;

13:00 мск Индекс цен производителей еврозоны за декабрь;

18:00 мск Объём фабричных заказов в США за ноябрь;

18:00 мск Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС.

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