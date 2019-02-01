Москва, 1 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в ноябре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после увеличения на 0.9% в октябре (пересмотрено с +0.8%).

Ранее сообщалось, что в ноябре объём оптовых запасов вырос на 0.7%. Аналитики ожидали пересмотра показателя до +0.5%.

Объём оптовых продаж в ноябре сократился на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.6% в октябре (пересмотрено с (-0.2%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, составил 1.29 в сравнении с 1.28 в октябре.