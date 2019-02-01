Число рабочих мест вне с/х сектора США в январе выросло на 304 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 1 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в январе выросло на 304 тыс.

Аналитики прогнозировали увеличение числа новых рабочих мест на 165 тыс.

Данные по числу новых рабочих мест за декабрь пересмотрены в сторону понижения до 222 тыс. с 312 тыс.

По оценке регуляторов, американской экономике необходимо создавать в среднем 150-200 тыс. новых рабочих в месяц для последовательного снижения уровня безработицы. За последние три месяца среднемесячный прирост рабочих мест вне с/х сектора США с учётом пересмотра предыдущих значений составил 241 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в январе увеличилось на 296 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 175 тыс.

В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 13 тыс. после увеличения на 20 тыс. в декабре. В добывающем секторе число рабочих мест повысилось почти на 7 тыс. после увеличения на 4.4 тыс. месяцем ранее, в строительном секторе - выросло на 52 тыс. после расширения на 28 тыс. в декабре.

В розничной торговле число рабочих мест в прошлом месяце увеличилось на 20.8 тыс., в оптовой торговле - выросло на 4.7 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, расширили состав рабочей силы на 26.6 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 13 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий сократилось на 4 тыс. В частности, в сфере информационно-технологической поддержки кинопроизводства и звукозаписи число рабочих мест снизилось на 2.3 тыс., в то время как в телекоммуникационной отрасли количество сотрудников уменьшилось на 2 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) выросла на 9.7 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест увеличилось на 45.4 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников выросло на 8.8 тыс., в то время как занятость в сфере профессиональных и бизнес услуг расширилась на 30 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест увеличилось на 8 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с январём 2018 года число госслужащих выросло на 281 тыс. до 22.51 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в январе вырос на 0.1 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4.0%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 3.9%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

В отчете Минтруда говорится, что правительственный "шатдаун" способствовал росту безработицы, но "не оказал заметного влияния" на прирост найма сотрудников.

Общее число безработных по состоянию на конец января выросло на 241 тыс. до 6.54 млн человек. Число занятых, согласно опросам домохозяйств, сократилось на 251 тыс. до 156.7 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, уменьшилось на 639 тыс. до 95.01 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения сократилась на 11 тыс. до 162.23 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы вырос на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 63.2%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан сократилась на 608 тыс.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в январе сократилось на 54 тыс. до 1.25 млн, составив 19.3% от общего числа безработных против 20.5% месяцем ранее и 20.8% в январе 2018 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу увеличилось на 179 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.08 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, сократилось на 76 тыс. до 129.84 млн. Число сотрудников с неполной занятостью уменьшилось на 242 тыс. до 26.75 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) выросло на 490 тыс. до 5.15 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, повысился на 0.5 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 8.1% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в январе 2018 года альтернативный уровень безработицы составлял 8.2% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в январе составила 34.5 часа, не изменившись по сравнению с декабрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 27.56 долл против 27.53 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.1%. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.3%.

В годовом выражении рост средней почасовой зарплаты составил 3.2%, как и в декабре.

Средняя недельная заработная плата в январе снизилась до 950.82 долл в сравнении с 949.79 долл месяцем ранее.