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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 февраля 2019 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
вчера 16:44

Средняя продолжительность рабочей недели в США в январе не изменилась, рост средних зарплат оказался хуже прогноза

Москва, 1 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в январе составила 34.5 часа, не изменившись по сравнению с декабрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 27.56 долл против 27.53 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.1%. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.3%.

В годовом выражении рост средней почасовой зарплаты составил 3.2%, как и в декабре.

Средняя недельная заработная плата в январе снизилась до 950.82 долл в сравнении с 949.79 долл месяцем ранее.

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