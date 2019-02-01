Средняя продолжительность рабочей недели в США в январе не изменилась, рост средних зарплат оказался хуже прогноза

Москва, 1 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в январе составила 34.5 часа, не изменившись по сравнению с декабрьским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 27.56 долл против 27.53 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.1%. Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.3%.

В годовом выражении рост средней почасовой зарплаты составил 3.2%, как и в декабре.

Средняя недельная заработная плата в январе снизилась до 950.82 долл в сравнении с 949.79 долл месяцем ранее.