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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 января 2019 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 16:38

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 5 тыс.

Москва, 31 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 26 января, выросло на 53 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 253 тыс. Показатель достиг максимального уровня с 30 сентября 2017 года.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 215 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 200 тыс., пересмотрено с 199 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 5.0 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 220.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 19 января, увеличилось на 69 тыс. и составило 1782 тыс. против 1713 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели оставлено без пересмотра.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 8.0 тыс. до 1737.75 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 12 января, сократилось на 67 тыс. и составило 2.15 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.32 млн человек.

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