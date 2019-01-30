Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США

Москва, 30 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дата публикации: 30 января 2019 года.

Информация, полученная за период, прошедший после декабрьского заседания Федерального Комитета по открытым рынкам, указывает, что рынок труда продолжил укрепляться, и что экономическая активность повышалась значительными темпами. Рост числа рабочих мест в последние месяцы в среднем был сильным, и уровень безработицы остался низким. Расходы домохозяйств продолжили уверенно расти, в то время как рост инвестиций предпринимателей в основной капитал замедлился после быстрых темпов повышения ранее в прошлом году. Измеряемые на 12-месячной основе оба индикатора инфляции - головной и без учета цен на продукты питания и энергоносители - остаются вблизи 2%. И хотя рыночные индикаторы компенсации инфляции в последние месяцы снизились, основанные на опросах показатели долгосрочных инфляционных ожиданий почти не изменились.

В соответствии с установленным кругом полномочий Комитет изыскивает возможность для обеспечения максимальной занятости и ценовой стабильности. В поддержку этих целей Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 2.25 - 2.50%. Комитет по-прежнему рассматривает устойчивое расширение экономической активности, сильные условия на рынке труда и инфляцию, близкую к симметричной цели Комитета в 2%, в качестве наиболее вероятных результатов. В свете глобальных экономических и финансовых событий и сдержанного инфляционного давления Комитет будет терпеливым, поскольку он определяет, какие будущие корректировки целевого диапазона для ставки федеральных фондов могут быть подходящими для поддержки этих результатов.

В процессе определения сроков и размера будущей корректировки целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет оценивать достигнутые и ожидаемые экономические условия, сопоставляя их со своей целью по максимальной занятости и симметричной цели по инфляции в 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, в том числе индикаторы условий на рынке труда, индикаторы инфляционного давления и инфляционных ожиданий, а также данные о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по монетарной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Майкл Боуман; Лаэл Брэйнард; Джеймс Буллард; Ричард Кларида; Чарльз Эванс; Эстер Джордж; Рэндал Куорлз; и Эрик Розенгрен.