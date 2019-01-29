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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 января 2019 г.В Приморье создадут земельный банк для управлен...
вчера 09:03

В Приморье создадут земельный банк для управления свободными участками

Москва, 29 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам вице-премьера Юрия Трутнева, в Приморье создадут земельный банк для управления свободными участками. По его мнению, интерес к инвестпроектам в сфере сельского хозяйства в регионе растет. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы создадим земельный банк, мы постараемся собрать все свободные земли - под управлением края или под управлением Корпорации развития Дальнего Востока. Объединим усилия, чтобы управлять ими быстро и быстро предоставлять под инвестиционные проекты", - сказал Трутнев после совещания во Владивостоке, посвященного инвестпроектам в области сельского хозяйства.

Он отметил, что в Приморье с учетом все увеличивающегося количества сельскохозяйственных проектов, а также возможностей рынка Китая, будет усилена работа по обеспечению новых предприятий инфраструктурой - газом, электричеством, дорогами.

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