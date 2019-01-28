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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 января 2019 г.В России ограничили предельную сумму долга по п...
28.01.2019 11:04

В России ограничили предельную сумму долга по потребкредитам

Москва, 28 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

С 28 января 2019 года вступают в силу поправки в федеральные законы "О потребительском кредите (займе)" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Об этом сообщает РИА "Новости".

Ставка по потребительским кредитам до одного года не может составлять более 1.5 процентов в день, а с июля 2019-го — более 1 процента.

"Кроме того, до июля общий размер процентов, неустоек (штрафов, пени) и иных начислений по таким кредитам не может превышать сумму первоначального займа более чем в два с половиной раза, до января 2020 года — в два, а затем — в полтора раза", - говорится в сообщении.

Закон не предусматривает начисления процентов по займам без обеспечения, заключенным на срок не более 15 дней на сумму, не превышающую десяти тысяч рублей. Кредитор может начислять только неустойку в размере 0.1 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств после того, как фиксированная сумма платежей достигнет 30 процентов от суммы займа.

Также запрещается взыскание долгов по займам, которые выдали нелегальные организации, у которых нет лицензии Центробанка.

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