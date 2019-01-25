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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 января 2019 г.ЦБ начнет с 1 февраля проводить отложенные в 20...
25.01.2019 10:13

ЦБ начнет с 1 февраля проводить отложенные в 2018 году покупки валюты на внутреннем рынке

Эмитенты:   Центробанк РФ

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России принял решение приступить с 1 февраля 2019 года к проведению отложенных в 2018 году покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Отложенные покупки будут осуществляться равномерно в течение 36 месяцев с момента начала проведения данных операций. Эти операции увеличат ежедневный объем покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 2.8 млрд рублей.

Банк России оставляет за собой право приостанавливать покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в случае возникновения угроз для финансовой стабильности.

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