ЦБ начнет с 1 февраля проводить отложенные в 2018 году покупки валюты на внутреннем рынке

Москва, 25 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России принял решение приступить с 1 февраля 2019 года к проведению отложенных в 2018 году покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Отложенные покупки будут осуществляться равномерно в течение 36 месяцев с момента начала проведения данных операций. Эти операции увеличат ежедневный объем покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 2.8 млрд рублей.

Банк России оставляет за собой право приостанавливать покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в случае возникновения угроз для финансовой стабильности.