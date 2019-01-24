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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2019 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 19:05

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 8.0 млн барр.

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 18 января, вырос на 8.0 млн барр. и составил 445.0 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные агентством S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.6 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 4.1 млн барр. и составили 259.6 млн барр. Эксперты ожидали расширения запасов бензина на 2.9 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 0.6 млн барр. и составили 142.4 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 0.9 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 649.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 0.2 млн барр. и составили 41.3 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6.55 млн барр., запасы бензина увеличились на 3.64 млн барр., запасы дистиллятов расширились на 2.57 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 0.36 млн барр.

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