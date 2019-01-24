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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2019 г.Индекс опережающих экономических индикаторов СШ...
вчера 18:03

Индекс опережающих экономических индикаторов США в декабре снизился на 0.1%

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в декабре снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в ноябре.

Аналитики прогнозировали снижение декабрьского показателя на 0.1%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

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