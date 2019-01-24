Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 5.5 тыс.

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 19 января, сократилось на 13 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 199 тыс. Показатель достиг минимального уровня за период с 15 ноября 1969 года.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 219 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 212 тыс., пересмотрено с 213 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 5.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 215.0 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 12 января, уменьшилось на 24 тыс. и составило 1713 тыс. против 1737 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели осталось без пересмотра.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 1.25 тыс. до 1729.75 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 5 января, выросло на 108.8 тыс. и составило 2.22 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.45 млн человек.