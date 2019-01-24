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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 января 2019 г.Электронная система Россельхознадзора подвергла...
вчера 11:51

Электронная система Россельхознадзора подверглась хакерской атаке

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии утром 24 января подверглась DDoS-атаке. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Атакованный серверный узел обеспечивает работу веб-интерфейсов двух компонентов ВетИС: компонента "Меркурий", поддерживающего ветеринарную сертификацию в электронном виде, и компонента "Аргус", поддерживающего выдачу разрешений на ввоз/вывоз/транзит", - отметили в ведомстве.

По результатам принятых мер противодействия, затруднений в функционировании ВетИС не выявлено.

Собранные сведения переданы в компетентные органы для проведения проверки и принятия мер, предусмотренных российским законодательством.

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