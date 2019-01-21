Число карт "Мир" достигло 53 млн

Москва, 21 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, эмиссия карт "Мир" на текущий момент достигла примерно 53 млн, а доля платежей на российском рынке - 14%. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

"В предыдущие три года мы в целом завершили работу по формированию национальной инфраструктуры финансового рынка, развивали платежную карту "Мир". Сейчас выпущено около 53 млн карт и 14% платежей на российском рынке происходит с использованием карты "Мир", - сказала Набиуллина.

Агентство напоминает, что поводом для создания национальной платежной системы в России стало решение Visa и Mastercard в марте 2014 года остановить обслуживание платежных операций клиентов банка "Россия", СМП-банка и их "дочек" из-за санкций США.