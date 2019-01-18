Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в декабре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в ноябре (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали рост декабрьского показателя на 0.2%.

По итогам 2018 года объём промышленного производства в США вырос на 4.0%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в декабре составил 78.7% против 78.6% месяцем ранее (пересмотрено с 78.5%).

В среднем, за 1972-2017 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По итогам 2018 года коэффициент использования производственных мощностей вырос на 2.1 п.п.