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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 января 2019 г.Объём промышленного производства в США в декабр...
18.01.2019 17:21

Объём промышленного производства в США в декабре вырос на 0.3%

Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в декабре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в ноябре (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали рост декабрьского показателя на 0.2%.

По итогам 2018 года объём промышленного производства в США вырос на 4.0%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в декабре составил 78.7% против 78.6% месяцем ранее (пересмотрено с 78.5%).

В среднем, за 1972-2017 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По итогам 2018 года коэффициент использования производственных мощностей вырос на 2.1 п.п.

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