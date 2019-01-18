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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 января 2019 г.ЦБ купил валюту для Минфина на 15.6 млрд рублей
18.01.2019 10:08

ЦБ купил валюту для Минфина на 15.6 млрд рублей

Эмитенты:   Центробанк РФ

Москва, 18 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России купил валюту для Минфина на внутреннем валютном рынке на сумму 15.6 млрд рублей с расчетами 17 января (фактически - 16 января). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦБ РФ.

Днем ранее ЦБ приобрел валюту для Минфина на аналогичную сумму после приостановки операций в конце августа 2018 года.

Планируется, что с 15 января до 6 февраля на закупку валюты для Минфина будет направлено 265.8 млрд руб. Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15.6 млрд руб.

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