Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 18 января

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе промышленности Новой Зеландии за декабрь;

02:30 мск Продажи новых домов в Австралии за декабрь;

02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Японии за декабрь;

07:30 мск Объём промышленного производства в Японии, м/м, финальный отчет за ноябрь;

11:15 мск Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за декабрь;

12:00 мск Платёжный баланс еврозоны за ноябрь;

12:30 мск Розничные продажи в Великобритании за декабрь;

12:30 мск Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+;

16:30 мск Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за ноябрь;

16:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Канаде за декабрь;

16:30 мск Индекс потребительских цен в Канаде за декабрь;

17:05 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

17:15 мск Коэффициент загрузки производственных мощностей США за декабрь;

17:15 мск Объём промышленного производства в США за декабрь;

18:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь, предварительно;

18:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за январь, предварительно.