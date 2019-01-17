Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 1 тыс.

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 12 января, сократилось на 3 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 213 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 219 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 216 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 1.0 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 220.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 5 января, увеличилось на 18 тыс. и составило 1737 тыс. против 1719 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1722 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 8.0 тыс. до 1728.5 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 29 декабря, выросло на 279.6 тыс. и составило 2.11 млн человек. В аналогичный период 2017 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.34 млн человек.