В России с 1 февраля проиндексируют все федеральные выплаты на 4.3%

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Все федеральные ежемесячные денежные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля 2019 года на 4.3%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании правительства. Об этом пишет ТАСС.

"С 1 февраля будут проиндексированы на фактический уровень инфляции за 2018 год все федеральные ежемесячные денежные выплаты, это 4.3%. Росстат уже опубликовал данные. На это будет потрачено дополнительно 25 млрд рублей. Финансовую поддержку в увеличенном размере получат более 15 млн наших граждан", - сказала Голикова.

"К федеральным, в частности, относится ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая территориальными органами Пенсионного фонда России ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, инвалидам, включая детей инвалидов, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, а также лицам, пострадавшим в результате воздействия радиации", - уточняет агентство.