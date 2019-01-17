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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 января 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 17 января

Москва, 17 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:01 мск Баланс цен на дома в Великобритании RICS за декабрь;

06:20 мск Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;

12:00 мск Торговый баланс Италии за ноябрь;

12:30 мск Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

13:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

13:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за декабрь, финал;

13:00 мск Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за декабрь, финал;

16:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за январь;

16:30 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за декабрь;

18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:45 мск Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

N/A мск Саммит стран G-20.

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