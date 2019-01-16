Индекс цен производителей Великобритании в ноябре на входе сократился на 1% и на выходе на 0.3%

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в декабре сократился на 1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 2.6% в ноябре (пересмотрено с -2.3%).
Аналитики прогнозировали снижение декабрьского показателя на 1.5%.
В годовом выражении индекс PPI Input вырос на 3.7%.
Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в декабре сократился на 0.3% после роста на 0.1% в ноябре (пересмотрено с 0.2%).
Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.1%.
В годовом выражении индекс PPI Output вырос на 2.5%.