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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 января 2019 г.Индекс цен производителей Великобритании в нояб...
вчера 12:33

Индекс цен производителей Великобритании в ноябре на входе сократился на 1% и на выходе на 0.3%

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в декабре сократился на 1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 2.6% в ноябре (пересмотрено с -2.3%).

Аналитики прогнозировали снижение декабрьского показателя на 1.5%.

В годовом выражении индекс PPI Input вырос на 3.7%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в декабре сократился на 0.3% после роста на 0.1% в ноябре (пересмотрено с 0.2%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.1%.

В годовом выражении индекс PPI Output вырос на 2.5%.

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