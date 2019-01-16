Курс доллара 66.7617   Курс евро 76.1350  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 января 2019 г."Сбербанк" нарастил в 2018 году кредиты МСП на ...
вчера 10:23

"Сбербанк" нарастил в 2018 году кредиты МСП на 19.4%

Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

За 2018 год "Сбербанк" нарастил кредитный портфель для малых и средних предприятий на 19.4%. Об этом сообщает пресс-служба банка.

На 1 января 2019 года кредитный портфель МСП составил 1616 млрд руб., что на 19.4% выше, чем на 1 января 2018 года.

"Кредитование малых и средних предприятий приоритетно для банка. В 2018 году мы много сделали для упрощения процессов кредитования данного сегмента клиентов и повышения доступности кредитных ресурсов, что позволило достигнуть высоких результатов. Хочу подчеркнуть, что наш кредитный портфель МСП не просто растет последние три года, но и темпы этого роста с каждым годом увеличиваются", - отметил Анатолий Попов, заместитель председателя правления "Сбербанка", руководитель блока "Корпоративно-инвестиционный бизнес".

Более 30% прироста за 2018 год обеспечено благодаря участию в программах льготного кредитования. Всего по состоянию на 1 января 2019 года кредитный портфель МСП, сформированный за счет участия в программах льготного кредитования, составил 210 млрд рублей (13% от общего портфеля МСП).

Другие новости

вчера
11:56
Текущий состав кабмина РФ работает слишком малый срок, чтобы оценивать его работу - Кудрин
вчера
11:30
Средневзвешенный курс доллара на ЕТС к 11.30 мск снизился на 32,03 коп - до 66,76 рубля
вчера
11:17
Собянин: результаты от инвестиций в агломерации в 5-6 раз больше, чем в сельскую местность
вчера
10:41
Продажи новых автомобилей в ЕС в 2018 г выросли на 0,1%, до 15,16 млн - ACEA
вчера
10:23
"Сбербанк" нарастил в 2018 году кредиты МСП на 19.4%
вчера
10:10
Рубль в начале дня слабо растет к доллару и евро
вчера
10:00
BlaBlaCar запускает сервис для легальных автобусных перевозчиков
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 16 января
вчера
08:29
McDonald's лишился права на использование торгового знака Big Mac в ЕС - СМИ
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»