"Сбербанк" нарастил в 2018 году кредиты МСП на 19.4%

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

За 2018 год "Сбербанк" нарастил кредитный портфель для малых и средних предприятий на 19.4%. Об этом сообщает пресс-служба банка.

На 1 января 2019 года кредитный портфель МСП составил 1616 млрд руб., что на 19.4% выше, чем на 1 января 2018 года.

"Кредитование малых и средних предприятий приоритетно для банка. В 2018 году мы много сделали для упрощения процессов кредитования данного сегмента клиентов и повышения доступности кредитных ресурсов, что позволило достигнуть высоких результатов. Хочу подчеркнуть, что наш кредитный портфель МСП не просто растет последние три года, но и темпы этого роста с каждым годом увеличиваются", - отметил Анатолий Попов, заместитель председателя правления "Сбербанка", руководитель блока "Корпоративно-инвестиционный бизнес".

Более 30% прироста за 2018 год обеспечено благодаря участию в программах льготного кредитования. Всего по состоянию на 1 января 2019 года кредитный портфель МСП, сформированный за счет участия в программах льготного кредитования, составил 210 млрд рублей (13% от общего портфеля МСП).