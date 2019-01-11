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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 января 2019 г.Индекс потребительских цен в США в декабре сниз...
11.01.2019 16:33

Индекс потребительских цен в США в декабре снизился на 0.1%, почасовая зарплата выросла на 0.5%

Москва, 11 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в декабре снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.1% после нулевого изменения в ноябре.

По итогам 2018 года потребительская инфляция в США выросла на 1.9%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в декабре вырос на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 2.2%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в декабре выросла на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.2% в ноябре (пересмотрено с +0.3%). По итогам 2018 года реальная почасовая зарплата выросла на 1.1%.

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