Индекс потребительских цен в США в декабре снизился на 0.1%, почасовая зарплата выросла на 0.5%

Москва, 11 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в декабре снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.1% после нулевого изменения в ноябре.
По итогам 2018 года потребительская инфляция в США выросла на 1.9%.
Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в декабре вырос на 0.2%.
Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.
В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 2.2%.
Средняя реальная почасовая заработная плата в США в декабре выросла на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.2% в ноябре (пересмотрено с +0.3%). По итогам 2018 года реальная почасовая зарплата выросла на 1.1%.