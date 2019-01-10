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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 января 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
10.01.2019 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 11 января

Москва, 10 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Расходы домохозяйств Японии за ноябрь;

02:50 мск Платёжный баланс Японии за ноябрь;

02:50 мск Объём банковского кредитования в Японии за декабрь;

03:00 мск Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;

03:30 мск Розничные продажи в Австралии за ноябрь;

08:00 мск Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за декабрь;

12:00 мск Объём промышленного производства в Италии за декабрь;

12:30 мск Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за ноябрь;

12:30 мск Объём промышленного производства в Великобритании за ноябрь;

12:30 мск Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за ноябрь;

12:30 мск Объем производства в строительном секторе Великобритании за ноябрь;

12:30 мск Товарный торговый баланс Великобритании за ноябрь;

12:30 мск ВВП Великобритании за ноябрь;

16:30 мск Базовый индекс потребительских цен в США за декабрь;

16:30 мск Индекс потребительских цен в США за декабрь;

22:00 мск Отчёт об исполнении федерального бюджета США за январь;

N/A мск Объём нового кредитования в Китае за декабрь;

N/A мск Денежная масса М2 в Китае за декабрь.

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