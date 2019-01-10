Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 2.5 тыс.

Москва, 10 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 5 января, сократилось на 17 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 216 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 226 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 233 тыс., пересмотрено с 231 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 221.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 29 декабря, уменьшилось на 28 тыс. и составило 1722 тыс. против 1750 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1740 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 15.25 тыс. до 1721.25 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 22 декабря, выросло на 33.4 тыс. и составило 1.83 млн человек. В аналогичный период 2017 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.1 млн человек.