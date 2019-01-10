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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 января 2019 г."Нафтогаз" подал иск против "Газпрома" из-за "у...
10.01.2019 10:13

"Нафтогаз" подал иск против "Газпрома" из-за "упадка стоимости" украинской ГТС

Эмитенты:   Газпром

Москва, 10 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам главы украинской компании Андрея Коболева, компания подала новый иск против "Газпрома" из-за возможной потери в стоимости украинской газотранспортной системы (ГТС) после строительства Россией обходных потоков. Об этом сообщает ТАСС.

"Нафтогаз" подал в суд против "Газпрома" новый иск на 12 млрд долларов. Главное основание этого иска - потеря стоимости нашей ГТС из-за того, что "Газпром" построит обходные потоки и не выполнит свои обязательства перед "Нафтогазом" как владельцем контракта", - сказал Коболев в среду в эфире украинского 5 Kanal, уточнив, что иск подан в Стокгольмский трибунал.

По словам Коболева, это даст возможность Украине компенсировать убытки из-за обхода транзита российского газа.

"Ранее Коболев также сообщил, что Киев готов отозвать иск против "Газпрома" из Стокгольмского арбитража по делу о пересмотре тарифа на транзит газа в случае, если российская сторона предоставит гарантии уплаты компенсации в новом долгосрочном транзитном контракте. Среди иных вариантов - пересмотр или изменение предмета иска, уточнил он", - говорится в сообщении.

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