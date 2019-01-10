Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 10 января

Москва, 10 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за декабрь;

04:30 мск Индекс потребительских цен в Китае за декабрь;

04:30 мск Индекс цен производителей Китая за декабрь;

06:35 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за ноябрь;

10:45 мск Объём промышленного производства во Франции за ноябрь;

12:00 мск Розничные продажи в Италии за декабрь;

15:30 мск Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

16:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск Число выданных разрешений на строительство в Канаде за ноябрь;

16:30 мск Индекс цен на дома в Канаде за ноябрь;

18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:00 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

20:40 мск Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда;

21:00 мск Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;

21:00 мск Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

N/A мск Объём нового кредитования в Китае за декабрь;

N/A мск Денежная масса М2 в Китае за декабрь;

N/A мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции.