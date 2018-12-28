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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 декабря 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 9 января

Москва, 28 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:00 мск: Средняя заработная плата в Японии за ноябрь;

03:30 мск Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за ноябрь;

10:00 мск Торговый баланс Германии за ноябрь;

10:45 мск Торговый баланс Франции за ноябрь;

12:00 мск Розничные продажи в Италии за декабрь;

12:00 мск Уровень безработицы в Италии за ноябрь;

13:00 мск Уровень безработицы в еврозоне за ноябрь;

13:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

14:00 мск Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за ноябрь;

14:00 мск Индекс оптимизма в малом бизнесе США за декабрь;

18:00 мск Заявление Банка Канады;

18:00 мск Решение Банка Канады по процентной ставке;

18:00 мск Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

18:15 мск Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на 28 декабря;

21:01 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

22:00 мск Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

N/A мск Объём нового кредитования в Китае за декабрь;

N/A мск Денежная масса М2 в Китае за декабрь;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за декабрь.

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