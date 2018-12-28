Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в ноябре снизился на 0.7%

Москва, 28 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в ноябре снизился на 0.7% по сравнению с октябрьским значением.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.1%.

В годовом выражении индекс упал на 7.7%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в ноябре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.