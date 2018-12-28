АФК "Система" и "ВТБ" создадут крупный фармацевтический холдинг

Москва, 28 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ПАО АФК "Система" совместно с банком "ВТБ" приобретают пакет акций АО "Фармацевтическое предприятие "Оболенское". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Размер инвестиций АФК "Система" в покупку доли в OBL Pharm составляет 1.83 млрд рублей, эффективная доля АФК "Система" в OBL Pharm по итогам сделки составила 11.7%. Консорциум инвесторов - АФК "Система", "ВТБ" и менеджмент OBL Pharm – совместно приобрел 95.14% в OBL Pharm, общий объем инвестиций составил 15.5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Целью сделки является создание ведущего фармацевтического холдинга в России после объединения OBL Pharm с входящим в Группу АФК "Система" АО "Биннофарм". На базе OBL Pharm и АО "Биннофарм" будет создана объединенная компания, которая войдет в топ-10 российских фармацевтических компаний в коммерческом сегменте. Диверсифицированный продуктовый портфель включает около 200 препаратов. Ведущие позиции в своих сегментах занимают препараты Венарус среди венотоников, Максилак среди пробиотиков, Урдокса среди гепатопротектеров. Производственные мощности объединенной компании будут представлены четырьмя фармацевтическими заводами в Москве и Московской области. Создание объединенной компании планируется завершить в первой половине 2019 года.