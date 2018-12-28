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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 декабря 2018 г.Правительство утвердило стратегию развития мине...
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Правительство утвердило стратегию развития минерально-сырьевой базы России до 2035 года

Москва, 28 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"Стратегия определяет приоритеты, цели и задачи геологической отрасли, направленные на устойчивое обеспечение минеральным сырьём потребностей российской экономики. В рамках реализации Стратегии предусматривается наращивание минерально-сырьевой базы за счёт увеличения инвестиционной привлекательности геолого-разведочных работ всех стадий, роста качества прогнозирования и поисков новых месторождений, повышения эффективности освоения известных, в том числе неразрабатываемых, месторождений путём внедрения современных технологий переработки, обогащения и комплексного извлечения полезных ископаемых", - говорится в сообщении.

Документом также предусмотрено экономическое стимулирование геологического изучения недр и кадровое обеспечение развития минерально-сырьевой базы.

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