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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 декабря 2018 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 16:41

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 4.75 тыс.

Москва, 27 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 декабря, сократилось на 1 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 216 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 220 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 217 тыс., пересмотрено с 214 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 4.75 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 218.00 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 декабря, уменьшилось на 4 тыс. и составило 1701 тыс. против 1705 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1688 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 1 тыс. до 1675.75 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 8 декабря, выросло на 74.5 тыс. и составило 1.75 млн человек. В аналогичный период 2017 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 2.0 млн человек.

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