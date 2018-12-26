Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда в декабре вышел в область спада

Москва, 26 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального резервного банка Ричмонда (США), индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда в декабре понизился до (-8) пунктов в сравнении с 15 месяцем ранее, достигнув минимального уровня за период с сентября 2016 года.

Аналитики прогнозировали повышение декабрьского показателя до 16 пунктов.

В результате существенного снижения индекс впервые с апреля текущего года вышел в отрицательную область, что указывает на спад деловой активности в регионе.