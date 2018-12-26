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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 декабря 2018 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
сегодня 14:42

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Донхлеббанка"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 26 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ПАО "Донхлеббанк" (г. Ростов-на-Дону). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО "Сбербанк" будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся с 27 декабря 2018 года.

При этом ПАО "Сбербанк" на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату страхового возмещения вкладчикам ПАО "Донхлеббанк" в течение 12 месяцев.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена на сайте АСВ, а также 27 декабря 2018 года в "Российской газете".

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