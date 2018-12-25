Минфин по итогам года ожидает инфляцию на уровне 4-4.1%

Москва, 25 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, минфин ожидает, что инфляция в России по итогам 2018 года составит 4-4.1% в годовом выражении, превысив таргет Банка России в 4%. При этом рост ВВП будет на уровне прогнозного показателя в 1.8%. Об этом говорится в сообщении ТАСС.

"Год заканчиваем с ростом где-то 1.8% (ВВП). Инфляция где-то 4-4.1%, чуть наверное больше четырех", - приводит агентство слова Силуанова.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что инфляция в декабре ускорится до 0.5-0.6%, а по итогам 2018 года сложится на уровне 3.9-4%. Оценка роста ВВП Минфина и Минэкономразвития совпала.

"Поэтому в целом год наверное такой неплохой: обязательства все выполнили, бюджет составили тоже на предстоящую трехлетку с учетом реализации задач, поставленных в указе (президента РФ - прим. ТАСС). Так что грех жаловаться пока", - добавил Антон Силуанов.