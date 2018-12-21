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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 декабря 2018 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 16:39

Объём заказов на товары длительного пользования в США в ноябре вырос на 0.8%

Москва, 21 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в ноябре вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 1.6%.

В октябре объём заказов на товары длительного пользования снизился на 4.3% (пересмотрено с (-4.4%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в ноябре сократился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В октябре показатель вырос на 0.4% (пересмотрено с +0.1%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в ноябре снизился на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.5% в октябре (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики прогнозировали повышение ноябрьского показателя на 0.2%.

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