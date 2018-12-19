Итоги заседания FOMC: повышение ставки, но понижение прогноза по ставке на фоне ухудшения экономических прогнозов

Москва, 19 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 19 декабря, были объявлены итоги двухдневного заседания Федерального Комитета по открытым рынкам США (FOMC). Регуляторы приняли ожидаемое решение о повышении ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 2.25 - 2.50%.

В сопроводительном заявлении FOMC говорится о продолжающемся укреплении рынка труда США и существенном расширении экономической активности в последние месяцы. Вместе с тем общий тон заявления немного смягчился, фраза "дальнейшее постепенное повышение" ставки дополнена словом "некоторое" и стала звучать так: "некоторое дальнейшее постепенное повышение" ставки.

Кроме того, в заявление добавлена фраза, что Комитет "продолжит следить за глобальными экономическими и финансовыми изменениями, а также оценивать их влияние на перспективы экономики".

После заседания FOMC были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС по ставке и перспективам американской экономики. Текущие прогнозы большинства членов ФРС предполагают, что ставка по федеральным фондам в 2019 году будет повышена два раза, тогда как в сентябре ожидалось, что ставка будет повышена трижды.

В данный момент ФРС прогнозирует, что к концу 2018 года ставка по федеральным фондам составит 2.4% (прогноз не изменился), а к концу 2019 года повысится до 2.9% (сентябрьский прогноз: 3.1%). Также нынешний прогноз ФРС предполагает, что ставка увеличится до 3.1% в 2020 году (сентябрьский прогноз: 3.4%), сохранится на уровне 3.1% в 2021 году (сентябрьский прогноз: 3.4%), но опустится до 2.8% в долгосрочной перспективе (сентябрьский прогноз: 3.0%).

Кроме того, Федрезерв понизил прогноз по темпам роста ВВП США на 2018 - 2019 годы, ухудшил прогноз по уровню безработицы на 2020 - 2021 годы, а также понизил прогнозы по инфляции.

В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что в 2018 году ВВП США вырастет на 3.0% (сентябрьский прогноз: 3.1%), в 2019 году - на 2.3% (сентябрьский прогноз: 2.5%), в 2020 году - на 2.0% (прогноз не изменился), в 2021 году - на 1.8% (прогноз не изменился). В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 1.9% (сентябрьский прогноз: 1.8%).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2018 год составил 3.7% (прогноз не изменился), на 2019 год - 3.5% (прогноз не изменился), на 2020 год - 3.6% (сентябрьский прогноз: 3.5%), на 2021 год - 3.8% (сентябрьский прогноз: 3.7%), на долгосрочную перспективу - 4.4% (сентябрьский прогноз: 4.5%).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) на 2018 год понижен до 1.9 с 2.1%, на 2019 год понижен до 1.9 с 2.0%, на 2020 и 2021 годы оставлен на уровне 2.1%, а на долгосрочную перспективу сохранен на уровне 2.0%.

Медианный прогноз по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) на 2018 год понижен до 1.9 с 2.0%, а на 2019 - 2021 годы понижен до 2.0 с 2.1%.